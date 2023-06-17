"سوناطراك" الجزائرية تعلن عن شراكة مع "غازبروم" الروسية بقيمة مليار دولار
أعلنت "سوناطراك" الجزائرية عن شراكة مع "غازبروم" الروسية بقيمة مليار دولار، وفقا لما أوردت وكالة أنباء الجزائر اليوم السبت.
والشراكة، التي كشف عنها مدير عام "سوناطراك"، توفيق حكار، ستكون من خلال استغلال حقلي محروقات، يقعان جنوب شرق حاسي مسعود (ورقلة).
وبين حكار أن الطرفين سيعملان على تطوير الحقلين المكتشفين برقعة حقل "العسل"، الذي يبعد حوالي 140 كيلومترا جنوب شرق حاسي مسعود، وذلك عبر إرساء مناقصات من أجل الحفر وبناء المصانع لمعالجة الغاز الطبيعي.
وأكد المسؤول الجزائري أن الجانبين وضعا خطة للتطوير في شهر تموز/يوليو من عام 2022، حيث جرى اعتمادها من الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يكون أول إنتاج عام 2028.
وأوضح أن الخطة تتمحور حول استثمار نحو950 مليون دولار على مرحلتين، بهدف إنتاج ما يقارب 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، إلى جانب ما يزيد عن 1000 طن يوميا من المكثفات، وحوالي 220 طنا من غاز البترول المميع.
وأعتبر المسؤول الجزائري أن شركة "غازبروم شريك موثوق لسوناطراك"، مبينا أن الشركتين تعملان معا على تطوير بعض الاكتشافات والرقع الموجودة في الجزائر.
ويأتي الإعلان عن الشراكة بعد مشاركة الجزائر برئاسة عبدالمجيد تبون رئيس البلاد، في أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، الذي انطلقت أعماله في الـ14 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، وانتهت اليوم السبت.