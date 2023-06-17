"سوناطراك" الجزائرية تعلن عن شراكة مع "غازبروم" الروسية بقيمة مليار دولار

أعلنت "سوناطراك" الجزائرية عن شراكة مع "غازبروم" الروسية بقيمة مليار دولار، وفقا لما أوردت وكالة أنباء الجزائر اليوم السبت.

والشراكة، التي كشف عنها مدير عام "سوناطراك"، توفيق حكار، ستكون من خلال استغلال حقلي محروقات، يقعان جنوب شرق حاسي مسعود (ورقلة).

وبين حكار أن الطرفين سيعملان على تطوير الحقلين المكتشفين برقعة حقل "العسل"، الذي يبعد حوالي 140 كيلومترا جنوب شرق حاسي مسعود، وذلك عبر إرساء مناقصات من أجل الحفر وبناء المصانع لمعالجة الغاز الطبيعي.