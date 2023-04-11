بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.. النفط يغلق على انخفاض
أغلقت أسعار النفط على انخفاض، الإثنين، بعد تحقيقها مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، إذ تغلب القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة، التي قد تحد من الطلب، على احتمال نقص الإمدادات بسبب تخفيض أوبك+ للإنتاج.
وارتفع الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية، مما زاد من التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة مرة أخرى.
وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ويمكن أن تؤثر على الطلب.
وأغلق خام برنت منخفضًا 96 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 84.58 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً 94 سنتاً، أو 0.1 بالمئة، إلى 79.74 دولار.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.