بعد مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية.. النفط يغلق على انخفاض

أغلقت أسعار النفط على انخفاض، الإثنين، بعد تحقيقها مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، إذ تغلب القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة، التي قد تحد من الطلب، على احتمال نقص الإمدادات بسبب تخفيض أوبك+ للإنتاج.

وارتفع الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية، مما زاد من التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة مرة أخرى.