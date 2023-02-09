رغم دعواتها لتشديد العقوبات.. بولندا تواصل شراء النفط من روسيا

ودخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على المشتقات النفطية الروسية مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات حيّز التنفيذ الأحد، بعد شهرين على حظر أعلنه التكتل على شحنات النفط البحرية.

وأعلنت بولندا العام الماضي أن لديها "خطة جذرية" لوقف جميع الواردات النفطية الروسية بحلول أواخر 2022.

لكن ماليكي أفاد بأن بولندا ما زالت مرتبطة بعقد قائم مع شركة "تاتنفت" الروسية.

وأوضح أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته أواخر 2024 يغطي "حوالي 10 في المئة من احتياجات (شركة النفط البولندية) أورلن".