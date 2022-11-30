السعودية تعلن اكتشاف حقلي غاز جديدين

نقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قوله إن شركة أرامكو تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية هما حقلا أوتاد والدهناء.

وذكرت الوكالة أنه تم اكتشاف حقل أوتاد جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومترا جنوب غرب مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر أوتاد-108001 بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات.

وأضافت: "كما تدفق الغاز من البئر أوتاد-100921 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات".

وجرى أيضا اكتشاف حقل الدهناء على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر الدهناء-4 بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر الدهناء-370100 بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلا من المكثفات.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن "أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي بما يسهم في دعم إستراتيجيات المملكة وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل".