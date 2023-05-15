دراسة: 66.5 مليار درهم خسائر المغرب جراء إغلاق مصفاة "سامير"

وكانت المصفاة، التي تأسست، العام 1959، وتقع على مقربة من ميناء المحمدية النفطي، الذي يعتبر منطقة الوقود الصناعي الأكثر أهمية في المغرب، تنتج 150 ألف برميل يوميًا، بحسب الدراسة.

وبينت الدراسة أن إغلاق المصفاة، صيف العام 2015، أثر بشكل مُباشر على قطاع المحروقات، لاسيما أن تكرير النفط يعد قطاعًا مهمًا في الاقتصاد المغربي ويرتبط بقطاعات كثيرة.

وكان توقف إنتاج "سامير" العام 2015، بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وفي العام 2016، صدر حكم بالتصفية القضائية، وهو ما دفع بالمغرب لاستيراد حاجياته البترولية مُكررةً من الخارج، مما يعرضه بشكل مباشر لتقلبات الأسعار عالميًا.