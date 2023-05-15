دراسة: 66.5 مليار درهم خسائر المغرب جراء إغلاق مصفاة "سامير"
خسر المغرب جراء إغلاق مصفاة "سامير" لتكرير البترول نحو 66.5 مليار درهم، ما يمثل 4.4% من الناتج الداخلي الخام، و1.7% من القيمة المضافة، وذلك بحسب ما قدّرته دراسة حديثة.
وحملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "Scientific Africa" العلمية، عنوان: "تحليل الآثار الاقتصادية والبيئية لإغلاق مصفاة سامير المغربية"، وفقًا لما أورده موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الأحد.
وكانت المصفاة، التي تأسست، العام 1959، وتقع على مقربة من ميناء المحمدية النفطي، الذي يعتبر منطقة الوقود الصناعي الأكثر أهمية في المغرب، تنتج 150 ألف برميل يوميًا، بحسب الدراسة.
وبينت الدراسة أن إغلاق المصفاة، صيف العام 2015، أثر بشكل مُباشر على قطاع المحروقات، لاسيما أن تكرير النفط يعد قطاعًا مهمًا في الاقتصاد المغربي ويرتبط بقطاعات كثيرة.
وكان توقف إنتاج "سامير" العام 2015، بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم، وفي العام 2016، صدر حكم بالتصفية القضائية، وهو ما دفع بالمغرب لاستيراد حاجياته البترولية مُكررةً من الخارج، مما يعرضه بشكل مباشر لتقلبات الأسعار عالميًا.
وتتصدر "الدار البيضاء-سطات"، قائمة الجهات الأكثر تأثرًا من إغلاق "سامير"، إذ انخفض ناتجها الإجمالي بنحو 9.2%، تليها "بني ملال-خنيفرة" بنحو ناقص 6.6%، كما تأثرت "الرباط-سلا-القنيطرة" و"مراكش-آسفي" من خلال قطاعات التجارة والنقل والأنشطة المالية والعقارات والصناعات التحويلية.
وتعرضت صناعة التعدين، بحسب الأرقام الواردة بالدراسة، لخسارة كبيرة من حيث القيمة المضافة بحوالي 11.3 مليار درهم و14,3 مليار درهم من الناتج الإجمالي.
وتعد صناعة تكرير النفط مصدرًا مهمًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ أدى إغلاق "سامير" إلى خفض إجمالي بنسبة 2.1% من الانبعاثات الوطنية، أي ما يمثل انخفاضًا بنحو 1,17 مليون طن من الانبعاثات.