بغداد: استئناف تصدير نفط كردستان خلال يومين

وأكد السوداني أهمية الاتفاق الموقع في الرابع من نيسان الجاري والذي ينظم أساس العلاقة مع الإقليم وجاء بعد قرار محكمة التحكيم الدولية وتم تضمينه في مشروع موازنة الأعوام 2023، 2024، 2025.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الضرر لحق بالجميع وليس فقط بإقليم كردستان، قائلا "نحن نتحدث عن فقدان إيرادات 475 ألف برميل يومياً، وهذا رقم كبير في موازنة تعتمد على الإيرادات النفطية".

وتطرق السوداني إلى القضايا الإجرائية لاستئناف التصدير بالقول: "كما تعلمون هناك أمور قانونية، عقود، شركات، توقيع لعقود البيع، وهي تخضع لنقاشات، وقد حسمت، ويفترض أن نذهب إلى توقيع العقود اليوم أو غداً بين سومو والشركات النفطية حتى يتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير".

وأضاف: "بمجرد توقيع العقد، يفترض اليوم أو غداً، وفي نفس الوقت سيتم إشعار شركة بوتاش التركية كي تستأنف التصدير".