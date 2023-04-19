بغداد: استئناف تصدير نفط كردستان خلال يومين
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن إقليم كردستان سيستأنف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي الأسبوع الحالي.
وأوضح السوداني، خلال لقاء مع مجموعة القنوات التلفزيونية العراقية أمس الثلاثاء، أن معظم الإجراءات لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان قد اكتملت بعد الاتفاق الأخير بين حكومة الإقليم وبغداد.
وأكد السوداني أهمية الاتفاق الموقع في الرابع من نيسان الجاري والذي ينظم أساس العلاقة مع الإقليم وجاء بعد قرار محكمة التحكيم الدولية وتم تضمينه في مشروع موازنة الأعوام 2023، 2024، 2025.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الضرر لحق بالجميع وليس فقط بإقليم كردستان، قائلا "نحن نتحدث عن فقدان إيرادات 475 ألف برميل يومياً، وهذا رقم كبير في موازنة تعتمد على الإيرادات النفطية".
وتطرق السوداني إلى القضايا الإجرائية لاستئناف التصدير بالقول: "كما تعلمون هناك أمور قانونية، عقود، شركات، توقيع لعقود البيع، وهي تخضع لنقاشات، وقد حسمت، ويفترض أن نذهب إلى توقيع العقود اليوم أو غداً بين سومو والشركات النفطية حتى يتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير".
وأضاف: "بمجرد توقيع العقد، يفترض اليوم أو غداً، وفي نفس الوقت سيتم إشعار شركة بوتاش التركية كي تستأنف التصدير".
وأكد السوداني أن الحكومة الاتحادية ستتولى صرف رواتب الموظفين في كردستان الأسبوع الحالي بسبب تأثر واردات حكومة الإقليم بقرار التحكيم الدولي القاضي بوقف تصدير النفط.
ويوم الاثنين، نقلت "رويترز" عن مصادر، أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تسوية للقضايا الفنية الضرورية لاستئناف صادرات النفط الشمالية من ميناء جيهان التركي إلى الأسواق الدولية.
وأوضحت المصادر أن خام إقليم كردستان سيسعر مقابل سعر البيع الرسمي لخام كركوك بموجب الاتفاق.