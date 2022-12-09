السعودية والصين تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

أكدت السعودية والصين، اليوم الجمعة، أهمية استقرار أسواق النفط العالمية ودور المملكة في ذلك.

وقال بيان مشترك صدر في ختام "القمة السعودية الصينية" نقلته "رويترز": "رحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين".

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التعاون بين الصين والسعودية ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط في العالم.