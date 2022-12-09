السعودية والصين تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية
أكدت السعودية والصين، اليوم الجمعة، أهمية استقرار أسواق النفط العالمية ودور المملكة في ذلك.
وقال بيان مشترك صدر في ختام "القمة السعودية الصينية" نقلته "رويترز": "رحبت جمهورية الصين الشعبية بدور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين".
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التعاون بين الصين والسعودية ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط في العالم.
وأضاف الوزير أن "السعودية والصين تسعيان لتعزيز التعاون في سلاسل إمداد الطاقة بإنشاء مركز إقليمي في المملكة للمصانع الصينية".
وأمس الخميس، وقع الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ، في الرياض، "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين"، وفق "واس".
وأوضحت الوكالة أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل الرئيس الصيني في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض بحضور ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان".
وقالت إنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات".
وعقب ذلك، وقع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.
وكان ولي العهد السعودي قد استقبل، في وقت سابق الخميس، الرئيس الصيني بالديوان الملكي السعودي، وأجريت لشي جين بينغ مراسم استقبال رسمية.
ويزور الرئيس الصيني المملكة العربية السعودية بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
كما تأتي الدعوة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع السعودية بجمهورية الصين الشعبية.