وكالة الطاقة الدولية: نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الثلاثاء، إن العالم في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية.

وأضاف بيرول في مؤتمر خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، أن قرار أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني ب/ي ينطوي على مخاطر خاصة مع وقوف عدد من الاقتصادات على شفا الركود.

وبين أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ستشهد شحا أكثر في المعروض العام المقبل مع زيادة واردات أوروبا ومع احتمال انتعاش الطلب الصيني.

وقال بيرول، إن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستُطرح في السوق العام المقبل، وأن العالم في خضم "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".

وفي وقت سابق حذر بيرول من مشاكل محتملة لإعادة ملء المنشآت الخاصة بتخزين الغاز في أوروبا قبل أشهر الشتاء بين عامي 2023 و2024.

وقال بيرول في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، نشرت الثلاثاء الماضي: "وفقا لتقديراتنا، يتوقع أن تنخفض مستويات المخزون من 90٪ إلى ما بين 25 إلى 20٪ بحلول فبراير 2023".

واضاف بيرول أن السؤال المهم الذي ستواجهه أوروبا، هو كيفية استعادة المخزون مرة أخرى إلى مستويات 80 إلى 90٪ في عام 2023.

ووفقا للخبير الاقتصادي التركي، فإن شحنات الطاقة التي كانت لا تزال تأتي من موسكو، ساعدت في ملء احتياطيات أوروبا هذا العام، بالإضافة إلى استيراد الصين كميات أقل من الغاز المسال، مما كان متوقعا.

وأوضح الخبير أنه في العام المقبل، يمكن أن يقوى الاقتصاد الصيني مرة أخرى ويمكن أن تطلب بكين المزيد من الغاز، مما قد يتسبب في زيادة الأسعار للأوروبيين.