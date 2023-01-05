ألمانيا تعلن تجاوز السيناريو الأسوأ في تأمين الطاقة

قال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن ألمانيا تمكّنت حتى الآن من تجنّب "السيناريو الأسوأ" في ما يتعلّق بإمدادات الطاقة، وتتطلع إلى الشتاء المقبل "ببعض التفاؤل" في ظل حرمانها من الغاز الروسي.

وشهدت ألمانيا، التي كانت تعتمد كثيرا على الغاز الروسي الذي كان يلبّي نصف احتياجاتها قبل الحرب في أوكرانيا، انخفاضًا حادًا في الشحنات الروسية بعد بدء النزاع حتى توقفها بالكامل في أيلول/سبتمبر، ما أثار مخاوف على أكبر اقتصاد أوروبي.