وزير الطاقة السعودي يدعو العالم لتحوّل غير متسرع للطاقة البديلة
دعا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، العالم إلى تحوّل غير متسرع نحو الطاقة البديلة التي تسعى دول العالم نحوها للحد من تدهور المناخ والاحتباس الحراري.
وقال الوزير السعودي في منتدى للطاقة تستضيفه بلاده حاليًا: "أنا أسأل الجميع، كيف ستكون تكلفة هذا كله (التحول للطاقة البديلة بشكل متسرع)؟ كيف سيكون حال المنافسة على ذات الموارد المحدودة؟".
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال حديثه الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية: "لا تأخذوا أرقامي، بل الأرقام المتعلقة بكل هذه المواد الخام التي سيتم استخدامها، وانظروا كم من هذه المواد متوافر؟ وانظروا كم سيكلف إيجاد المزيد من هذه المواد؟ وما سيكون الوضع بالنسبة للقدرة الإنتاجية العالمية للمصدر ذاته".
وتابع وزير الطاقة السعودي: "يجب عليَّ أن أقول من أجل إكمال الصورة، من سيكون المالك لهذه الموارد؟ ومن الذي سيكون المسؤول عن إدارة الأسواق الخاصة بهذا المصدر؟ إذا كان هناك من يطلق على منظمة أوبك أو أوبك بلاس، مسمَّى المجموعة الاحتكارية (الكارتيل) كما يزعمون، فإنهم لم يروا مجموعة احتكارية حقيقية بعد!".
وتابع: "نحن نعلم حقيقة أن العالم سيحتاج الهيدروكربونات، وليس ما يطلقون عليه الوقود الأحفوري، ولكي يستمر العالم في استخدام الهيدروكربونات فإن عليه خفض الانبعاثات، ويجب عليك أن تظهر القدرة على خفض كل انبعاثات الاحتباس الحراري، لأن العديد من الناس يتجاهلون انبعاثات غاز الميثان".
وأردف قائلًا: "سنقوم بمشاركة أرقامنا مع الجميع، فنحن أفضل من العديد، وأنا أعني العديد من دول مجموعة العشرين، فانظروا إلى أفضل الدول أداءً في انبعاثاتها الكربونية، نحن في المملكة العربية السعودية أفضل منها فيما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".
وأضاف: "في الحقيقة سنكون القدوة فيما يتعلق بحجم الانبعاثات من غاز الميثان، ولدينا السجلات التي تظهر ذلك سواء لكل وحدة أو غيرها، وما نحتاجه هو أن يصدقنا العالم، أن يثق العالم بنا، بأننا سنلتزم بخفض الانبعاثات".
وكشف الوزير أنه "قبل 3 أسابيع تقريبًا قمت بإلغاء عقد لإنتاج ما يصل إلى 7.4 غيغا من الكهرباء والتي كان من المفترض إنتاجها باستخدام الغاز، وأحد الأسباب الرئيسة لإلغاء هذا العقد هو أن المشتري الرئيس لم يضع خطة لعزل الكربون".
وأوضح: "لقد قلت حينها لا، وسنضطر أن نلغي العقد، وسيتوجب علينا أن نظهر للعالم أننا جادون".
وختم قائلًا: "الأمر الذي نستفيده أيضًا من هكذا إجراء وهو يعد بمثابة درس لجميع الدول المنتجة للهيدروكربونات: قوموا بمثل هذا لمصلحتكم، ولتكونوا أكثر شمولية، الأمر الذي سيدفع العديد من الشركات للقدوم والمشاركة، نحن نعلم بذلك، ونطمح لعمل هذا التوجه، وأن نأخذ زمام القيادة في هذا التوجه".