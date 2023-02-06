وزير الطاقة السعودي يدعو العالم لتحوّل غير متسرع للطاقة البديلة

دعا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، العالم إلى تحوّل غير متسرع نحو الطاقة البديلة التي تسعى دول العالم نحوها للحد من تدهور المناخ والاحتباس الحراري.

وقال الوزير السعودي في منتدى للطاقة تستضيفه بلاده حاليًا: "أنا أسأل الجميع، كيف ستكون تكلفة هذا كله (التحول للطاقة البديلة بشكل متسرع)؟ كيف سيكون حال المنافسة على ذات الموارد المحدودة؟".