النفط يتجه لخسائر أسبوعية مع انتظار مؤشرات التعافي في الصين

حققت أسعار النفط مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة يوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تبحث السوق عن مزيد من المؤشرات على انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين لتعويض أثر الركود الذي يلوح في الأفق في اقتصادات رئيسية أخرى.

وبحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 82.33 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا، أو 0.2%، إلى 76.06 دولار للبرميل.