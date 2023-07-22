"الطاقة الدولية": توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم السبت، إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

وأضاف بيرول للصحفيين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند أن "مراجعة توقعات الطلب تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام".

واستدرك قائلاً: "لكن بشكل أساسي تعتمد على توقعات النمو في الصين"، مجدداً التأكيد على أن "وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام".

وردا على سؤال عن سبل حدوث المزيد من الخفض في توقعات الطلب، أجاب: "نعم لكن هناك احتمالاً أيضاً للمراجعة بالرفع، لذا سنرى كيف ستبدو التوقعات الخاصة بالاقتصاد الصيني. لكن على أية حال نتوقع شحاً في النصف الثاني من العام".