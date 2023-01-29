توتال: الحفر بالمنطقة التاسعة قبالة لبنان سيبدأ في الربع الثالث من العام
قال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، اليوم الأحد، إن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان "في أسرع وقت ممكن"، وإن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023.
وأدلى بويانيه بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت، بعد توقيع كونسورتيوم ثلاثي يضم قطر للطاقة وإيني اتفاقا لاستكشاف النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة ساحل لبنان.
وبعد محادثات استمرت شهورا، من المقرر أن تملك قطر للطاقة حصة 30% إلى جانب حصة 35% لكل من توتال إنرجيز وإيني.