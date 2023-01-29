توتال: الحفر بالمنطقة التاسعة قبالة لبنان سيبدأ في الربع الثالث من العام

قال باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، اليوم الأحد، إن الشركة حريصة على بدء العمل في المنطقة التاسعة قبالة سواحل لبنان "في أسرع وقت ممكن"، وإن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023.