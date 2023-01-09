دراسة: ارتفاع تكلفة الاستحمام بنسبة 90% في بريطانيا خلال 2023

ووفقا للدراسة التي أصدرتها شركة "يوركشاير" للمياه، فإن ملء الحمام سيكلف متوسطًا سنويًا قدره 1023 جنيهًا إسترلينيًا (1227 دولارا) في عام 2023، مقارنة مع 542.88 جنيه (650 دولارا) العام الماضي.

ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع فواتير الوقود سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة المهام المنزلية اليومية الأخرى بما فيها تنظيف البيت والأطباق ومهام أخرى.

ولفتت إلى أن تكلفة تشغيل غسالة الصحون بلغت 236.60 جنيه (283 دولارا) في العام 2022، ارتفاعًا من 132.68 جنيه (158 دولارا) في العام 2021.

وأوضحت الدراسة أنه تم إنفاق 222.77 جنيه (266 دولارا) أخرى عن طريق تشغيل الغسالة في العام 2022 - بزيادة سنوية قدرها 95%.