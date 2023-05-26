النفط يستقر فيما تنتظر الأسواق وضوح خطوة أوبك التالية

ظلت أسعار النفط دون تغير تقريبا خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة فيما تنتظر الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها بعد رسائل متضاربة جعلت من الصعب التنبؤ بنتائج اجتماعهم المقبل.

وبحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 4 سنتات إلى 76.22 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات، أو 0.1%، إلى 71.92 دولار للبرميل.

وسجل الخامان تراجعا بأكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس الخميس، بعدما قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إقدام تحالف أوبك+ على مزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماعه في فيينا في الرابع من يونيو حزيران.