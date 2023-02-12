أمين عام أوبك: الطلب على النفط هذا العام قد يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، يوم الأحد، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل جائحة "كوفيد 19"، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميًّا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميًّا بحلول 2025.

وأكد الغيص في كلمة خلال معرض مصر للبترول، أن أوبك ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.