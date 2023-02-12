أمين عام أوبك: الطلب على النفط هذا العام قد يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، يوم الأحد، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل جائحة "كوفيد 19"، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميًّا.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميًّا بحلول 2025.
وأكد الغيص في كلمة خلال معرض مصر للبترول، أن أوبك ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.
وكان الغيص قال الأسبوع الماضي، إن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في تشرين الأول/ أكتوبر، كان "خطوة صحيحة".
وأضاف في تصريح له على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة بالهند، أن الفضل يجب أن يُنسب إلى تحالف "أوبك+"، الذي قام بدور بنَّاء في دعم استقرار السوق العالمية.
وتابع: "يجب الاعتراف بدورنا البنَّاء والإيجابي في دعم استقرار السوق العالمية بما يتضمن تذكير أنفسنا بأن مجموعة العشرين والدول المستهلكة الكبرى أشادت بنا لتحركاتنا التاريخية التي اتخذناها منذ 2020".
والعام الماضي وافقت "أوبك+" - وهي تحالف يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا - على خفض مستوى الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميًّا بما يعادل نحو 2% من الطلب العالمي من تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى نهاية 2023 بهدف دعم السوق.