إيران تصدر الغاز للعراق العام المقبل

كشف مساعد وزير النفط للشؤون الدولية في إيران، علي ماجدي، عن عزم بلاده تصدير الغاز للعراق بحلول العام الإيراني القادم الذي يبدأ في 20/ آذار/ مارس بعد الانتهاء من مشروع مد الأنابيب.

وتحدث ماجدي عن آسباب تأجيل تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، قائلاً "علينا أن ننتهي من مشروع مد أنابيب نقل الغاز قبل كل شيء وطالما لم يكتمل المشروع فلا يمكن تصدير الغاز إلى العراق".

ومن المقرر أن يتم نقل الغاز من إيران إلى العراق عبر أنابيب تبلغ نحو 100 كيلو متر من مدينة "جارملة" بمحافظة إيلام لتنتهي في مدينة "نفط شهر" الحدودية".

وبحسب خبراء في مجال النفط الإيراني أن المشروع سيمكن طهران من تصدير نحو 5 ملايين متر مكعب من الغاز للعراق يومياً على أن يزيد تدريجياً إلى 10 ملايين".

وأنجز نحو 75 بالمئة من مشروع مد الأنابيب داخل الأراضي الإيرانية أي ما يعادل 80 كيلو متراً منها.