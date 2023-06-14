النفط مستقر وسط ترقب السوق لتوقعات الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط قليلًا في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يونيو/ حزيران وبيانات اقتصادية رئيسة من الصين وأخرى حكومية عن مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.1%، إلى 74.38 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 69.43 دولار للبرميل.

ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لـ"المركزي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة مؤقتًا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة 10 مرات منذ مارس/ آذار 2022.

ويدعم رفع الفائدة الدولار؛ ما يجعل السلع المقومة به، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط، ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط؛ ما يدعم الأسعار.