العراق يؤيد قرارات أوبك التي تحد من تراجع أسعار النفط
أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تأييده لقرارات "أوبك" التي تحد من تراجع أسعار النفط، مؤكدا حرصه على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، خلال الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي، إن "العراق حريص على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والوصول لحالة من التوازن المنطقي بين العرض والطلب، والتقليل من حجم التحديات والمؤثرات التي تؤدي لتذبذبه، وعدم استقراره".
وأضاف عبدالغني، أن "العراق يتابع باهتمام تطورات السوق النفطية والمتغيرات اليومية بسبب الظروف والتحديات التي تواجه العالم، كما أن هناك تواصلا مع الأعضاء في أوبك وأوبك + والاطلاع على التقارير بهذا الشأن، والعراق مع الاتفاقات التي تحقق مزيداً من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية، وتقلل من تراجع سعر البرميل".
وأكد وزير النفط العراقي أن "بلاده تعتمد في تسعيرة نفطه على أدق المعايير الاقتصادية والتسويقية التي تضمن الحصول على أفضل الأسعار، إلى جانب احترام تعهداته والتزاماته مع العملاء والشركات التي تتعامل مع النفط العراقي".