العراق يؤيد قرارات أوبك التي تحد من تراجع أسعار النفط

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تأييده لقرارات "أوبك" التي تحد من تراجع أسعار النفط، مؤكدا حرصه على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، خلال الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي، إن "العراق حريص على المساهمة الفاعلة في تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والوصول لحالة من التوازن المنطقي بين العرض والطلب، والتقليل من حجم التحديات والمؤثرات التي تؤدي لتذبذبه، وعدم استقراره".