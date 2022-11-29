المستشار الألماني يرحب بصفقة الغاز المسال مع قطر

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بصفقة جديدة للغاز الطبيعي المسال مع قطر، اليوم الثلاثاء، باعتبارها "لبنة" في أمن الطاقة ببلاده وإشارة إلى أن برلين لديها العديد من البلدان المختلفة للجوء إليها من أجل الإمدادات.

ووقعت شركة قطر للطاقة وكونوكو فيليبس اتفاقيتي بيع وشراء لتصدير مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى ألمانيا لمدة 15 عاما على الأقل بدءا من عام 2026، وذلك مع سعي برلين إلى شراكات جديدة في مجال الطاقة بعد انخفاض واردات الغاز من روسيا.

وقال شولتس في إفادة صحفية: "أنا واثق جدا من أن هذه لبنة مهمة أخرى في منزل اكتمل بناؤه بالفعل إلى حد كبير"، مضيفا أن المشكلات العالمية يجب ألا تجعل الدول تزيد الحواجز التجارية.