أذربيجان ستزود الاتحاد الأوروبي بالكهرباء عبر كابل بحري

ستزوّد أذربيجان الاتحاد الأوروبي بالكهرباء من خلال كابل بحري جديد، وفقاً لاتفاق تمّ توقيعه، السبت، في رومانيا ويهدف إلى تنويع موارد التكتّل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بوخارست: "قررنا إدارة ظهورنا للوقود الأحفوري الروسي والالتفات نحو شركائنا الموثوقين في مجال الطاقة".

ولم يتمّ تحديد الإطار المالي والفنّي للاتفاق في البيان الذي نشره الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على هامش اجتماع بين مختلف الأطراف الموقّعة.

وينص الاتفاق على افتتاح موقع البناء في أيلول/سبتمبر 2023 للتشغيل في أقرب وقت ممكن في العام 2029. ويبلغ طول الكابل 1195 كيلومتراً ويغمره البحر الأسود بالكامل تقريباً.

ويجب أن يربط الكابل بين أذربيجان والمجر عبر جورجيا ورومانيا.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "نستعدّ لبناء أطول كابل كهربائي بحري...".