مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يحظران إعادة تشغيل خطوط الغاز الروسية

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يحظران إعادة تشغيل خطوط الغاز الروسية

إرم نيوز

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأحد، نقلا عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

وقالت الصحيفة إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة تبدأ الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.

على صعيد منفصل، قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما الاتفاقية التي وقعتها بشأن التعاون في مجال إمداد الصين بالغاز الطبيعي عبر طريق الشرق الأقصى، للتصديق عليها.

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يحظران إعادة تشغيل خطوط الغاز الروسية
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ووقعت الاتفاقية في موسكو وبكين في 31 يناير 2023، وتحدد شروط وأحكام التعاون لتوريد الغاز من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى، وتحديدا المنطقة الحدودية بين البلدين.

وقالت شركة غازبروم في وقت سابق إنه بعد وصول المشروع إلى طاقته الكاملة، ستزيد إمدادات الغاز الروسي إلى الصين بمقدار 10 مليارات متر مكعب إلى إجمالي 48 مليار متر مكعب يوميًا، بما في ذلك عمليات التسليم عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي في سيبيريا.

روسيا
اقتصاد

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