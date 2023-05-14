مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يحظران إعادة تشغيل خطوط الغاز الروسية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأحد، نقلا عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.

وقالت الصحيفة إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة تبدأ الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.

على صعيد منفصل، قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما الاتفاقية التي وقعتها بشأن التعاون في مجال إمداد الصين بالغاز الطبيعي عبر طريق الشرق الأقصى، للتصديق عليها.