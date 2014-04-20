الإيرانيون يترقبون زيادة سعر البنزين

طهران – (خاص) من أحمد الساعدي

يترقب الإيرانيون قرار الحكومة بالخطط التي وضعتها لزيادة أسعار الوقود المحلي، ليصل إلى ضعفين، ويبلغ ثمن البنزين الآن نحو 7000 ريال أي ما يعادل 0.28 دولار للتر بسعر الصرف الرسمي.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود محمد رضا إنّه خلال عشرين يوماً من الشهر المقبل الذي يبدأ الاثنين سيتم رفع أسعار الوقود، نافياً أن تكون هناك زيادة في صرف الوقود في إيران.

وأشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إلى أنه من بين أسباب زيادة الأسعار، مواجهة تهريب الوقود إلى الدول المجاورة، حيث يستفيد المهربون من سعر الوقود المدعم.

واتخذت الحكومة الخطوة الأولى لتخفيف عبء الدعم على الموازنة العامة بزيادة أسعار وقود السيارات عام 2010. ثم أجلت الحكومة موجة ثانية من الإصلاح السعري في منتصف عام 2012 لأسباب منها خشية أن تؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للمواطنين المتضررة بالفعل من العقوبات.