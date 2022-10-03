حكومة الدبيبة توقع مع تركيا اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وقعت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع وزارة الخارجية التركية، الإثنين، في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس، توقيع ”مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية-ليبية مشتركة“.

وردّاً على سؤال حول مخاوف أعربت عنها دول أخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إنّ ”هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحقّ في التدخّل في هذه الأمور“.

من جهتها، رحّبت المنقوش بهذا الاتفاق ”المهم“ والذي وقّع ”في ظلّ الأزمة الأوكرانية وتداعياتها“.

لكنّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقرّه شرق ليبيا، رفض الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.

وقال في بيان إنّ ”أيّ اتفاقية أو معاهدة أو مذكّرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية“.

وأشار صالح إلى أنّ أيّ مذكرة تبرم يجب أن تتمّ عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.

بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.

وقالت حكومة باشاغا في بيان إنّها ”ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين؛ للردّ بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدّد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة“.

ونوّهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.

وردّاً على الاتفاقية، شدّد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديدنياس في تغريدة على أنّه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخوّلها توقيع اتّفاق كهذا.

وكشف ديندياس أنه سيتوجّه إلى القاهرة، الأحد؛ لإجراء ”مشاورات“ حول هذا الملف.