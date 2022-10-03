النفط يقفز أكثر من 5% وترجيح وصوله إلى 100 دولار‎‎ قريبا

قفزت أسعار النفط يوم الإثنين، أكثر من 5%، استباقًا لقرار يُرجَّح أن يتخذه وزراء مجموعة ”أوبك +“ في اجتماعهم المقرر هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يخفض الاجتماع الإنتاج حوالي مليون برميل يوميا، بينما يتوقع أحد محللي النفط أن يصل البرميل قريبًا إلى 100 دولار.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.4%، إلى 83.78 دولار أمريكي (+ 4.29 دولار أمريكي).

وقفز خام برنت نحو 4.78% إلى 89.21 دولار (+ 4.07 دولار).

وقال ستيفن برينوك، كبير المحللين في ”بي في إم أويل أسوشيتس“ في لندن، إن ”الزيادة في نشاط التداول إلى جانب تشديد أساسيات النفط على المدى القريب، يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل“ .

وأضاف برينوك أن ”ما تسرب من معلومات عن خفض متوقع لإنتاج (أوبك +)، في اجتماعها يوم الأربعاء القادم، بما قد يتجاوز المليون برميل يوميا سيكون نقلة تاريخية“.

لكنه شخصيا يرجح أن ”يأتي الخفض بحوالي نصف مليون برميل يوميًا“.

ونقلت نشرة ”أويل برايس“ عن مصادر بنك ”غولدمان إكس“ مشاركتها في رؤية أسعار خامات برنت وهي ”تقفز ليس فقط إلى حدود 100 دولار للبرميل بل لمستوى 105 دولارات خلال الأشهر الستة المقبلة“.

وتوقعت النشرة ”وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام“.