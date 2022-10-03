إسرائيل و"توتال" تجريان محادثات بشأن حقل غاز قبالة لبنان

قال مصدر مطلع لرويترز، إن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، ليور شيلات، موجود في باريس اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع شركة توتال إنرجيز بشأن تقاسم أرباح محتمل مستقبلا من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان.

ومستقبل حقل قانا، الذي تتنازع عليه منذ أمد الدولتان الجارتان، في قلب الجهود التي تتوسط بها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الأحد، إن مسودة اتفاق حظيت بموافقة أولية من الدولتين سيترتب عليها حصول إسرائيل على عائدات جزئية من التنقيب التجاري في المستقبل بموجب رخصة لبنانية في قانا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أو جنسيته، أن ليور شيلات ”يتحدث مع مسؤولين من شركة توتال“ في باريس. وقال إن ”الهدف من الاجتماعات هو وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءا من عائدات أي غاز تنتجه في قانا“.