النفط يقفز أكثر من 3٪ مع بحث أوبك+ خفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط أكثر من 3٪ مع تفكير أوبك+ في تخفيضات في الإنتاج تتراوح بين 0.5 ومليون برميل يوميا.

وارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي أكثر من دولارين إلى 82.12 دولار، فيما ارتفعت التعاقدات الآجلة لخام برنت إلى 87.94 دولار للبرميل.

وقالت مصادر في أوبك لرويترز،الأحد، إن تكتل أوبك+ سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة، الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.

وستستضيف فيينا أول اجتماع منذ مارس/ آذار 2020 بالحضور الشخصي لتكتل أوبك+ الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة، من بينهم روسيا.

وذكر أحد المصادر أن الاجتماع ”يُعقد في وقت عالمي شديد الأهمية“.

ويجري التشاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجعٍ لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في مارس آذار وكانت الأعلى في عدة سنوات.

وسبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجين في أوبك، في أغسطس/ آب، إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق.