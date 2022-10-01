توقف ضخ الغاز الإيراني إلى تركيا بسبب خلل في خط الأنابيب‎‎

أعلنت شركة الغاز التركية ”بوتاش“، السبت أنها ستتوقف عن استقبال الغاز الإيراني لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم غد الأحد بسبب إصلاحات خط الأنابيب.

وتركيا إلى جانب العراق زبونا الغاز الوحيدان لإيران، وتلقى كل منهما نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز من إيران العام الماضي.

وفي سياق متصل، قال مجيد جغني نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، مؤخرًا إنه في ”الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، نمت صادرات البلاد من الغاز بنسبة 19% وبلغت 77 مليون متر مكعب يوميًا“.

وأضاف جغني أن ”تصدير الغاز لكل من العراق وتركيا نما وإن دخل تصدير الغاز في هذه الفترة بلغ 1.6 مليار دولار وهو ما يظهر نموا بنسبة 64%“.

وعلى الرغم من تصريحاته، تظهر إحصاءات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفضت واردات الغاز من إيران بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وينتهي عقد تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا ومدته 25 عامًا في عام 2026، ولم تعلن تركيا بعد ما إذا كان هذا العقد سيمدد أم لا.

ومن خلال توقيع عقود ضخمة مع شركات غربية عملاقة، بدأت تركيا في تطوير حقل غاز ساكاريا في البحر الأسود منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج 3 إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز من هذا الحقل.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، إن العقد الموقع مع تركيا منذ 25 عامًا لنقل الغاز يجب أن يمدد ويأخذ شكلاً أوسع.

وأضاف رئيسي عن مستوى العلاقات التجارية بين إيران وتركيا ”الآن يمكننا استهداف 30 مليار دولار على أنها مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، والتي سترتفع إلى ثلاثة أضعاف عن هذا المستوى الحالي“.