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اقتصاد

أسعار النفط تقفز بعد هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية ونزول الدولار
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 19:54 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 21:25 GMT

أسعار النفط تقفز بعد هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية ونزول الدولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي لترتد عن خسائرها الأخيرة على خلفية تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في الفترة الماضية، وبيانات تظهر

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المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي لترتد عن خسائرها الأخيرة على خلفية تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في الفترة الماضية، وبيانات تظهر تراجعا في مخزونات الوقود الأمريكية على نحو أكبر من المتوقع، وانتعاشا في طلب المستهلكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار أو 3.5% لتبلغ عند التسوية 89.32 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 3.65 دولار أو 4.7% إلى 82.15 دولار للبرميل.

وقال محللون إن أسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من 22% خلال الربع الثالث، ربما تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل، حيث بدأ الطلب الصيني في إظهار علامات على الانتعاش، كما تشرف مبيعات الولايات المتحدة من الاحتياطيات الاستراتيجية على الانتهاء.

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