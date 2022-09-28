تركيا: مصر الشريك الموثوق لنا في مجال أمن الطاقة

وصف القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو، مصر، بأنها الشريك الموثوق لبلاده في مجال أمن الطاقة.

وقال موتلو على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ”تعد تركيا أكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال من مصر في النصف الأول من عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري“.

وتابع موتلو موضحا حجم ما استوردته بلاده من الغاز المصري في النصف الأول من هذا العام مقارنة بعدة دول: ”تركيا 1.1مليار دولار، إسبانيا 822 مليون دولار، فرنسا 494 مليون دولار“.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 983.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 412.7%.

وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيرادا للغاز الطبيعي من مصر بما قيمته 1.1 مليار دولار، تليها إسبانيا بـ822 مليون دولار، ثم فرنسا 494.9 مليون دولار، ثم الصين 450.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 388.3 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى كوريا الجنوبية 221.5 مليون دولار، وهولندا 198.9مليون دولار، والمملكة المتحدة 197.2 مليون دولار، واليونان 184.5 مليون دولار.

بينما بلغت قيمة ما استوردته إيطاليا من الغاز المصري 184.2 مليون دولار.