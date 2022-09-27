الكرملين: لا نستبعد فرضية التخريب في تسرب خطي غاز "نورد ستريم"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الكرملين الثلاثاء أنه ”قلق للغاية“ بشأن تسرب الغاز في خطي أنابيب ”نورد ستريم 1“ و“نورد ستريم 2″، دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ”إننا قلقون للغاية حيال هذه الأنباء“، مضيفا ردا على سؤال عن احتمال أن يكون ذلك ناجما عن عملية تخريب ”لا يمكن استبعاد أي فرضية“.

وقالت الشركة المشغلة لخطوط الأنابيب في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن 3 خطوط بحرية تعرضت لأضرار ”غير مسبوقة“ في يوم واحد.

وكان تسرب للغاز رصد في موقعين من خط أنابيب ”نورد ستريم 1“ الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط ”نورد ستريم 2“.

وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما ”كونسورسيوم“ مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنًا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. إلا انهما يحويان كمية من الغاز.

وقال وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن، في بيان، إن ”السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز“.

وأضاف ”من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث“، لكنه أشار إلى ”رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز“ في البلاد.

وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية، رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية.

وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان.

وعلى غرار التسرب الذي رصد الإثنين على خط أنابيب ”نورد ستريم 2″، اتخذت إجراءات سلامة.

فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (نحو تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد.

وأوضح يورغنسن ”الحوادث على خطي الأنابيب لا تأثير لها على إمدادات الدنمارك“.

ومساء الإثنين أعلنت الشركة المشغلة لـ“نورد ستريم 1 و2″ عن انخفاض في الضغط في خط الأنانيب الأول بعد رصد حادث تسرب في الثاني.