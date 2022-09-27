كيف نشحن سيارة كهربائية في منزلنا؟

تنامى سوق السيارات الكهربائية في الفترة الأخيرة، ودخلت شركات عديدة مجال صناعتها، مثل: ”تسلا“ الأمريكية، و“نيسان“ اليابانية، و“هيونداي“ الكورية الجنوبية.

واستغنى كثير من السائقين عن سياراتهم العاملة بالوقود الأحفوري بسبب مساهمتها في انبعاث الكربون المسبب للتغير المناخي.

وأصدرت دول عدة تشريعات وقوانين تحفز المستخدمين على شراء سيارات كهربائية بالتقسيط؛ على غرار التشريعات الفدرالية الأخيرة في الولايات المتحدة.

ولأن التحول ما زال في بداياته، لم تنتشر بعد محطات الشحن الكهربائية اللازمة لشحن بطاريات السيارات بما يكفي لتلبية احتياجات المستخدمين.

ويتوجه سائقو السيارات الكهربائية نحو شحن سياراتهم في المنزل، وتعرض لنا ريتشل كورزيوس، المتخصصة في مجال التجهيزات المنزلية، كيفية شحن السيارات الكهربائية في المنزل بالطريقة المُثلى في مقال نشره موقع ذا واشنطن بوست.

هل يجب شراء شاحن خاص؟

ومعظم السيارات الكهربائية مجهزة بشاحن من المستوى الأول يمكن إدخاله في القابس المنزلي، ولكنه بطيء في شحن السيارة، إذ يستغرق يوما كاملا لشحن البطارية الفارغة.

ويجب التأكد من قدرة شبكة الكهرباء المنزلية على تحمل الضغط الناجم عن شحن البطارية الكهربائية للسيارة عند استخدام أجهزة مثل ”الميكرويف“ وآلة الغسيل.

ويمكن شراء شاحن من المستوى الثاني ذي شكل خاص يحتاج إلى تركيب قابس كهربائي مناسب في المنزل، ويمتاز بسرعة شحن مرتفعة، مع قدرة على شحن البطارية الفارغة خلال الليل، وتعمل معظم محطات الشحن العامة بواسطة شاحن من المستوى الثاني.

ويعتمد الاختيار بينهما على توفر محطات شحن في مكان المعيشة، فضلا عن معدل استخدام السيارة الكهربائية في الأسبوع.

أما الشاحن من المستوى الثالث فهو الأسرع، لكن يندر تركيبه في المنزل لاستهلاكه كمية كبيرة من الكهرباء.

تجهيز المنزل

ويجب أن يحتوي المنزل على مساحة مخصصة لتجهيزها بمعدات شحن السيارة، التي يختلف تعقيدها بين سيارة وأخرى.

ومن الأفضل وجود قابس كهربائي قريب لوصله بالسيارة؛ ما يقلل من تكلفة تمديد كابلات جديدة عبر الأرض والجدران من شبكة المنزل أو الشبكة الخارجية العامة.

ولمعرفة قدرة الشبكة الكهربائية في المنزل على تحمل شحن السيارة؛ يمكن النظر إلى لوحة الكهرباء وتفقد وجود مساحة فارغة يمكن إضافة قواطع جديدة إليها.

تكاليف

باستثناء شاحن ”تيسلا“ الفائق المتوافق معها فقط، تمتاز جميع أجهزة شحن السيارات الكهربائية من المستويين الأول والثاني، بأن مخارجها الكهربائية واحدة ويمكنها شحن جميع أنواع السيارات الكهربائية.

وتختلف أسعارها باختلاف حجمها وسرعتها وطول سلكها الكهربائي وميزاتها الأخرى، وتتراوح أسعارها بين مئات إلى آلاف الدولارات، ويبلغ ثمن شاحن من طراز ”جوس بوكس40“ نحو 700 دولار.

ويجب وضع فاتورة الكهرباء الشهرية في الحسبان، ولكن توفير استخدام الوقود الأحفوري يغطي على الزيادة في فاتورة الكهرباء، ويُضاف إليها تكاليف تمديد الشبكة الكهربائية عند وجودها.

شحن السيارة في بناء طابقي

قد يكون البناء المكون من طوابق عدة، مجهزًا بمحطة شحن كهربائية، وعند عدم وجودها تتحكم عوامل عديدة بإمكانية الشحن؛ مثل طريقة دفع فواتير الكهرباء في البناء، وكيفية تقسيم المساحة العامة، فضلا عن دراسة قدرة شبكة البناء على تحمل الحمل الإضافي، وإمكانية تحديث الشبكة.