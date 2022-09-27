تسرب غاز في موقعين من "نورد ستريم 1" في بحر البلطيق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب ”نورد ستريم 1“ الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية، اليوم الثلاثاء، غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط ”نورد ستريم 2“.

وخطا الأنابيب هذان اللذان يشرف عليهما كونسورسيوم مرتبط بشركة غازبورم الروسية العملاقة ليسا في الخدمة راهنا بسبب تداعيات حرب أوكرانيا، إلا انهما يحويان كمية من الغاز.

وأفاد وزير المناخ والطاقة الدنماركي دان يورغنسن وكالة فرانس برس في بيان أن ”السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز“.

وأضاف: ”من المبكر الحديث عن أسباب هذه الحوادث“، لكنه أشار إلى ”رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز“ في البلاد.

وأكد الناطق باسم الهيئة البحرية السويدية لوكالة فرانس برس رصد تسربين قبالة جزيرة بورنهولم السويدية.

وحُدّدت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية الخالصة والأخرى في المنطقة التابعة للسويد على ما أفاد البلدان.

وعلى غرار التسرب الذي رصد الاثنين على خط انابيب نورد ستريم 2، اتخذت إجراءات سلامة.

فمنعت الملاحة في منطقة قطرها خمسة أميال بحرية (حوالى تسعة كيلومترات) وكذلك الطيران في منطقة قطرها كيلومتر واحد.

وأوضح يورغنسن ”الحوادث على خطي الأنابيب لا تأثير لها على امدادات الدنمارك“.

ومساء أمس الاثنين أعلنت الشركة المشغلة لنورد ستريم 1 و2 عن انخفاض في الضغط في خط الأنانيب الأول بعد رصد حادث تسرب في الثاني.