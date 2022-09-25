الإمارات وألمانيا توقعان اتفاقية جديدة في مجال الطاقة والنمو الصناعي

وقعت الإمارات وألمانيا، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي؛ تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ أن توقيع الاتفاقية تم في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار الألماني أولاف شولتس.

في هذا الإطار، أبرمت شركة ”أدنوك“ اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة ”آر دبليو إي إيه جي“ الألمانية، تقوم الأولى بموجبها بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا وتسليمها في أواخر عام 2022 لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية.

وبحسب الوكالة الإماراتية، خصصت ”أدنوك“ وفقًا للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

ووقّعت ”أدنوك“ كذلك عددًا من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم ”استياج“ و شركة ”أوربيس“ لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، والتي تعد وقودًا ناقلًا للهيدروجين يلعب دورًا محوريًا في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

يذكر أن أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من إنتاج أبوظبي وصلت إلى ميناء هامبورج مطلع الشهر الجاري.

ووفقًا لبرنامج التعاون في أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي، ستقوم دولة الإمارات وألمانيا باستكشاف مزيد من الفرص لتسريع النمو وتعزيز التعاون في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين.

من جهتها، ستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ”مصدر“، بتكثيف جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح بشمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لزيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات بحلول العام 2030، ويخضع ذلك إلى تلبية المتطلبات والشروط التنظيمية في الإمارات وألمانيا.

وجرى الإعلان عن إكمال ”أدنوك“ أول عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل من إنتاجها لألمانيا في سبتمبر 2022، والتوصل لاتفاق مع شركة ”ويهلم هوير جي إم بي إتش“ على شروط توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريًا من وقود الديزل خلال عام 2023.