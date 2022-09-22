بوتين تحدث إلى ولي العهد السعودي وبحثا ضمان الاستقرار في أسواق النفط

أعلن الكرملين عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشادا فيه بالجهود داخل أوبك+ وأكدا العزم على مواصلة الالتزام بالاتفاقات الحالية.

وبحسب بيان صادر يوم الخميس نقلته ”روسيا اليوم“، بحث الرئيس الروسي وولي العهد السعودي التنسيق لضمان الاستقرار في أسواق النفط العالمية، وأكد الكرملين في بيانه أن الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان أكدا ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.

وجاء في بيان الكرملين أنه ”بمناسبة الذكرى الـ90 لإعلان إنشاء السعودية التي سيتم الاحتفال بها يوم 23 سبتمبر، طلب فلاديمير بوتين نقل التهاني والتمنيات الطيبة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهنأ قيادة وشعب المملكة بهذه الذكرى الهامة“.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا كذلك ”التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، على ضوء القرار الصادر عن قمة سمرقند الأخيرة بشأن منح السعودية صفة الشريك في الحوار“.

وقال الكرملين، إن الأمير محمد بن سلمان ”أشار إلى الدور المتنامي لمنظمة شنغهاي في الشؤون الدولية، وأعرب عن استعداد المملكة للمشاركة في أنشطتها بشكل فعال“.

ولفت البيان إلى أن الاتصال شمل التعبير عن الارتياح لصفقة تبادل الأسرى بين موسكو وكييف بوساطة من الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن الرئيس الروسي قدم شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.

خلال اتصال هاتفي.. رئيس #روسيا يقدم شكره لسمو #ولي_العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى، مؤكداً سموه استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة.https://t.co/AlKkq4ZI16#واس pic.twitter.com/fVIwL7ZVHs — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 22, 2022

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال استعداد بلاده لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة.