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اقتصاد

بريطانيا تخفف فواتير الطاقة للشركات والأعمال إلى النصف هذا الشتاء
تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2022 14:14 GMT
تاريخ التحديث: 21 سبتمبر 2022 14:35 GMT

بريطانيا تخفف فواتير الطاقة للشركات والأعمال إلى النصف هذا الشتاء

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها ستحد من تكلفة الجملة للكهرباء والغاز للشركات والأعمال، لتكون أقل من نصف سعر السوق، اعتبارا من الشهر المقبل،

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المصدر: رويترز

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها ستحد من تكلفة الجملة للكهرباء والغاز للشركات والأعمال، لتكون أقل من نصف سعر السوق، اعتبارا من الشهر المقبل، للمساعدة في تخفيف عبء تكلفة الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة، لكن بما يضيف للإنفاق الحكومي الآخذ في التزايد بسرعة.

وسيتم تحديد حد أقصى لسعر البيع بالجملة للكهرباء عند 211 جنيها إسترلينيا (239 دولار) للميجاوات في الساعة وللغاز بسعر 75 جنيه للميجاوات في الساعة، مقارنة بسعر السوق البالغ 600 جنيه و180 حنيه على الترتيب.

وقال وزير المالية كواسي كوارتينج، الذي من المقرر أن يعلن تحديثا ماليا يوم الجمعة: ”لقد تدخلنا لوقف انهيار الشركات والأعمال وحماية الوظائف والحد من التضخم“.

وارتفعت أسعار الجملة للغاز والكهرباء في أوروبا بعد أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا وظلت الأسعار في تقلب منذ ذلك الحين. وسيتم تأكيد السعر النهائي للوحدات في إطار هذا البرنامج في 30 سبتمبر أيلول.

ورحبت مجموعات تمثل شركات وقطاعات وأعمالا من الحانات وحتى مصانع الصلب بالتدخل، وقالت إن الحكومة منحت الشركات التي تكافح للبقاء شريان حياة.

ولم تنشر الحكومة أي تقدير لتكلفة الخطوة، لكن تقارير قدرت دعم أسعار الطاقة لمدة ستة أشهر بأنه سيتكلف 42 مليار جنيه إسترليني بما سيضاف لأكثر من 100 مليار جنيه تم الإعلان عنها سابقا في برنامج لمساعدة الأسر.

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