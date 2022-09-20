السعودية تعود لصدارة موردي النفط للصين في أغسطس

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من روسيا في أغسطس/ آب بنسبة 28% مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن السعودية عادت إلى صدارة مورديها للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك أن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا- المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرًا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت إجمالا 8.342 مليون طن.

وكانت واردات أغسطس/ آب، التي تعادل 1.96 مليون برميل يوميًّا، أقل بقليل من مستوى مايو/ أيار القياسي البالغ نحو مليوني برميل يوميا.

والصين هي أكبر مشتر للنفط الروسي.

وارتفعت الواردات من روسيا مع تعزيز المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من الإمدادات الروسية ذات الأسعار المخفضة التي تفوقت على الشحنات المنافسة من غرب أفريقيا والبرازيل.

ومع ذلك، فقد انتعشت الواردات من السعودية الشهر الماضي لتصعد إلى 8.475 مليون طن، أو 1.99 مليون برميل يوميًّا، بزيادة 5% عن مستويات العام الماضي.

ولا تزال المملكة العربية السعودية أيضًا أكبر مورد للصين على أساس سنوي، حيث شحنت 58.31 مليون طن من النفط في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب، بانخفاض 0.3% على أساس سنوي، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، بزيادة 7.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس/ آب بنسبة 9.4% عن العام السابق، إذ أدت تعطيلات في المصافي التي تديرها الدولة وانخفاض العمليات في المصافي المستقلة بسبب ضعف هوامش الأرباح، إلى الحد من الشراء.