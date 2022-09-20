روسيا تسعى لزيادة الضرائب على النفط والغاز

تسعى روسيا لزيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز، من أجل سد فجوة في ميزانية 2023.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن صحيفة ”كومرسانت“ الروسية، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الروسية ”تريد على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50%، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي“.

كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اقترحت مطلع الشهر الحالي، على الدول الأعضاء في الكتلة، الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وبعد ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليست لديها مشاكل في بيع مواردها من الطاقة، مؤكدا أن موسكو ”ستبيع الغاز في جميع أنحاء العالم“.

وأوضح بوتين أن ”الحد الأقصى المقترح على أسعار الغاز الروسي أمر غبي، وسيؤدي إلى زيادة الأسعار“، وفقا لتعبيره.

وأضاف، خلال كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق: ”مستعدون للتعاون مع أي دولة في مجال الطاقة“.