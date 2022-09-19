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اقتصاد

عاصفة رعدية تتسبب باندلاع حريق بمصفاة للنفط في فنزويلا
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 22:11 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 22:35 GMT

عاصفة رعدية تتسبب باندلاع حريق بمصفاة للنفط في فنزويلا

قال مسؤولون حكوميون ومصادر إن حريقا تسببت فيه عاصفة رعدية اندلع في مصفاة بويرتو لاكروز الفنزويلية للنفط اليوم الاثنين. وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة

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المصدر: رويترز

قال مسؤولون حكوميون ومصادر إن حريقا تسببت فيه عاصفة رعدية اندلع في مصفاة بويرتو لاكروز الفنزويلية للنفط اليوم الاثنين.

وهذا هو أحدث انقطاع يؤثر على مرافق شركة النفط الحكومية، بعد حريق آخر في بداية الأسبوع الحالي اندلع في محطة وقود وناقلة.

وقال وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات لكن لم يتم إخماد ألسنة اللهب بعد، وجرى نقل العمال من المنشأة الواقعة على الساحل الشرقي لفنزويلا.

وأضاف العيسمي في التلفزيون الحكومي ”خزانات المصفاة ومعاملها لم تتأثر، لكن وقع حريق كبير داخل المصفاة“.

وقال كارلوس بيريز الذي يشغل منصب نائب وزير لشؤون إدارة المخاطر والحماية المدنية في وقت سابق على تويتر إن عمال الإطفاء التابعين لشركة النفط الحكومية وأطقم أخرى في الموقع يكافحون النيران في أحد مستودعات المصفاة.

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