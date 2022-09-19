لبنان يطلب الاستحواذ على حصة "نوفاتك" الروسية في اتفاقيتي تنقيب

نقلت وكالة الأنباء اللبنانبة الرسمية، اليوم الإثنين، عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، قوله، إنه طلب من شركة ”نوفاتك“ الروسية التنازل عن كامل نسبتها البالغة 20% في كل من اتفاقيتي التنقيب والإنتاج بالرقعتين 4 و9 بالبحر المتوسط لصالح الدولة اللبنانية، وفق ”رويترز“.

وأضاف فياض أن ذلك يأتي سعيا إلى تعزيز إمكانات الدولة البترولية، وعلى ضوء مصالح الدولة الإستراتيجية والاقتصادية في قطاع البترول.

وأشار فياض إلى أنه ”بناء عليه، قام بإبلاغ صاحب الحق شركة ”نوفاتك“ بمضمون هذا القرار، طالبا من الشركة، وفقا للصلاحية الممنوحة له بموجب الاتفاقيتين، بالتنازل عن كامل نسبة مشاركتها في كل من الاتفاقيتين لصالح الدولة اللبنانية.

وتضمّن القرار تكليف هيئة إدارة قطاع البترول عملا بأحكام المادة 10 من القانون 132 بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الإتفاقيتين، والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9″.