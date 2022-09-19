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اقتصاد

"يونيبر" تواصل المحادثات مع قطر بشأن التوسع في إمدادات الغاز المسال
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 13:20 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 14:15 GMT

"يونيبر" تواصل المحادثات مع قطر بشأن التوسع في إمدادات الغاز المسال

قالت عملاقة الطاقة الألمانية "يونيبر"، اليوم الإثنين، إنها تواصل محادثاتها مع قطر بشأن الإمدادات المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق

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المصدر: رويترز

قالت عملاقة الطاقة الألمانية ”يونيبر“، اليوم الإثنين، إنها تواصل محادثاتها مع قطر بشأن الإمدادات المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، مضيفة أنها لن تشارك في زيارة مرتقبة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى منطقة الخليج.

وقالت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: ”تعمل يونيبر جاهدة حاليًا لتنويع مصادر إمدادات الغاز. تلعب قطر أيضًا دورًا مهما في هذا“.

وأضافت أنه ”في هذا الإطار، نجري محادثات باستمرار مع شركائنا القطريين لزيادة إمداداتنا. ومع ذلك، لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن توسيع أو تمديد تسليم الغاز الطبيعي المسال“.

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