العراق.. عودة عمليات التصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية

أعلنت شركة نفط البصرة الرسمية، اليوم السبت، عن عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية.

وذكرت الشركة في بيان، أن ”شركة نفط البصرة تعلن عن عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية، بعد أن تمكنت الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة من معالجة التسرب النفطي، وبوقت وزمن قياسي لا يتجاوز 24 ساعة“.

وقالت شركة نفط البصرة، إنها ”ستقوم بتعويض فترة التوقفات خلال الأيام المقبلة بضخ كميات إضافية، وبما لا يؤثر على معدلات التصدير المخطط لها“.

وكانت وكالة ”رويترز“، قالت ”إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت، الليلة الماضية؛ بسبب تسرب“، مضيفة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.

وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب/ أغسطس الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و(750) ألف برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و(109) آلاف و(528) برميلا.