استقرار في أسعار النفط رغم اتجاهها لتسجيل تراجع أسبوعي

شهدت أسعار النفط استقرارا إلى حد كبير اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 91.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش، إلا أنها تراجعت بنسبة 1.9 بالمئة خلال الأسبوع.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.1 بالمئة، إلى 85.21 دولار، بانخفاض 1.8 بالمئة هذا الأسبوع.

ويتجه المؤشران القياسيان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، لأسباب من بينها قوة الدولار الأمريكي التي تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

ومنذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، هبط كلا الخامين بنسبة 20 بالمئة، في أسوأ انخفاض فصلي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة كورونا في الفصل الأول من عام 2020.