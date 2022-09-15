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اقتصاد

رئيس الوزراء المصري: ارتفاع صادرات الغاز بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 19:36 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 20:40 GMT

رئيس الوزراء المصري: ارتفاع صادرات الغاز بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس، إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي زادت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في آب/ أغسطس. وقال

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المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس، إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي زادت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في آب/ أغسطس.

وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين.

الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة.

وبموجب الخطة، يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل.

وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف‭‭ ‬‬أيكون.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير، الذي دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع وأدى إلى انهيار السياحة الوافدة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.

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