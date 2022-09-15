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اقتصاد

"غازبروم" للأوروبيين: لا بديل للغاز الروسي
تاريخ النشر: 15 سبتمبر 2022 11:14 GMT
تاريخ التحديث: 15 سبتمبر 2022 12:05 GMT

"غازبروم" للأوروبيين: لا بديل للغاز الروسي

قال نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الروسي "غازبروم"، أوليج أكسيوتين، اليوم الخميس، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز". وأضاف

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المصدر: فريق التحرير

قال نائب الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الروسي ”غازبروم“، أوليج أكسيوتين، اليوم الخميس، إنه لا يوجد بديل للغاز الروسي لأوروبا، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن توقع إمدادات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل المنظور.

وفي 7 سبتمبر/أيلول، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على الدول الأعضاء في الكتلة، الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو؛ على خلفية غزوها لأوكرانيا، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقالت فون دير لاين لصحفيين: ”الهدف هنا واضح جدًا، علينا قطع مداخيل روسيا التي يستخدمها بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن روسيا ستوقف شحنات الغاز والنفط للدول التي تحدد سقفًا للأسعار.

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