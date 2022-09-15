زيادة المخزون الأمريكي وارتفاع الدولار يخفضان أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ تجاوزت المخاوف من ضعف الطلب بسبب زيادة كبيرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة إضافة إلى ارتفاع الدولار، تعطل الإمدادات المحتمل كمحط التركيز.

وفشل العقد الآجل الرئيس لخام برنت في الحفاظ على مكاسبه السابقة وانخفض 23 سنتا، أو 0.2%، إلى 93.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1% إلى 88.39 دولار.

وكانت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، ما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

ويعتبر الدولار القوي أيضا من العوامل المؤثرة بالسلب على الطلب على النفط، إذ أصبحت السلع المقومة بالدولار، ومنها النفط الخام، أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وارتفع مؤشر الدولار 0.2% اليوم الخميس بالقرب من ذروته الأخيرة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء، إنها تتوقع تحولا واسع النطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، قائلة إن الطلب الإضافي على النفط سيبلغ في المتوسط 700 ألف برميل يوميا من تشرين الأول/أكتوبر 2022 إلى آذار/مارس 2023- أي ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام.