فون دير لايين تعلن عن إصلاح "عميق" لسوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيجري ”إصلاحًا كاملاً وعميقًا“ لسوق الكهرباء، في وقت ارتفعت أسعار الطاقة مع الزيادة في أسعار الغاز.

وقالت فون دير لايين ”بعد الأزمة الحالية يجب أن نفكر في المستقبل“.

وأضافت أن ”التصميم الحالي لسوق الكهرباء لم يعد ينصف المستهلكين الذين يجب أن يجنوا فوائد الطاقات المتجددة المنخفضة الكلفة. لذلك يجب علينا فصل أسعار الكهرباء عن تأثير الغاز الذي يهيمن عليها“.

كما رأت فون دير لايين، أنّ وضع سقف لعائدات شركات الطاقة المتجدّدة والنووية سيسمح بجمع ”أكثر من 140 مليار يورو“ لدول الاتحاد الأوروبي، موضحة أنه قد يعاد توزيع هذه الأموال على الأسر والشركات المعرّضة للخطر.

ومع ارتفاع أسعار الكهرباء جراء زيادة أسعار الغاز، تعيد هذه الشركات بيع إنتاجها بسعر أعلى بكثر من كلفة الإنتاج، محققة أرباحا طائلة تقترح المفوضية استردادها.

وفي هذا الإطار، قالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ”في الوقت الحالي، ليس من العدل تحقيق أرباح استثنائية على حساب المستهلكين بسبب الحرب“.

وأخيرا قالت فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي سيؤسس بنكًا عامًا جديدًا مخصصًا لتطوير الهيدروجين، قادرًا على استثمار ثلاثة مليارات يورو ”لبناء السوق المستقبلية“ لهذه الطاقة المزدهرة.

وقالت ”علينا الانتقال من السوق المتخصصة إلى السوق الجماهيرية (…) نريد إنتاج عشرة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد في الاتحاد الأوروبي كل عام بحلول عام 2030“.