أمريكا قد تبدأ ملء احتياطي النفط عند انخفاضه دون 80 دولارا

أفادت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة ربما تبدأ في إعادة ملء احتياطيات الطوارئ النفطية لديها حين تنخفض أسعار الخام دون 80 دولارا للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا العام الإفراج عن النفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي بهدف خفض أسعار الوقود وكبح تضخم أسعار الطاقة.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسبها التي حققتها في وقت سابق، مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في آب/أغسطس.

وأعطى ارتفاع أسعار المستهلكين مبررا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإقرار زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في تشرين الثاني/نوفمبر 2.05 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتصل إلى 91.95 دولار للبرميل.

كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.73 دولار أو اثنين بالمئة إلى 86.05 دولار للبرميل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في تموز/يوليو.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع تجاوز التضخم هدف البنك البالغ اثنين بالمئة.

ويتم تسعير النفط بشكل عام بالدولار الأمريكي، لذا فإن ارتفاع الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كما أن إعادة فرض قيود كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أثر بدوره على أسعار النفط الخام.

وارتفع كلا الخامين بأكثر من 1.5 دولار في وقت سابق من الجلسة، في ظل مخاوف من شح الإمدادات.