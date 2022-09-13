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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو": الهجمات الإلكترونية من بين أكبر المخاطر التي تواجهنا
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2022 8:17 GMT
تاريخ التحديث: 13 سبتمبر 2022 9:00 GMT

الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو": الهجمات الإلكترونية من بين أكبر المخاطر التي تواجهنا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" النفطية السعودية اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الإلكترونية هي  من أكبر المخاطر التي تواجهها الشركة العملاقة، مثلها مثل الكوارث

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المصدر: فريق التحرير

قال الرئيس التنفيذي لشركة ”أرامكو“ النفطية السعودية اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الإلكترونية هي  من أكبر المخاطر التي تواجهها الشركة العملاقة، مثلها مثل الكوارث الطبيعية والتعرض للهجمات، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقال أمين الناصر في قمة للذكاء الاصطناعي بالرياض، إنه ”في الوقت الذي تتزايد فيه هذه الهجمات من جهة الحجم والخطورة، يساعدنا الذكاء الاصطناعي في درء بعض هذه التهديدات“.

وبدأت اليوم الثلاثاء أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“.

ويحضر القمة، التي انطلقت أعمالها تحت شعار ”الذكاء الاصطناعي لخير البشرية“ بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وتستمر أعمال القمة حتى يوم الخميس المقبل.

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