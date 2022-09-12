إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

اقتصاد

النرويج تستبعد تحديد سقف لأسعار الغاز
تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2022 14:40 GMT
تاريخ التحديث: 12 سبتمبر 2022 14:45 GMT

النرويج تستبعد تحديد سقف لأسعار الغاز

عبرت النرويج، التي أصبحت المزود الرئيسي للغاز الطبيعي في أوروبا مكان روسيا، اليوم الإثنين، عن "شكوكها" بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز والذي اقترحته غالبية دول

+A -A
المصدر: أ ف ب

عبرت النرويج، التي أصبحت المزود الرئيسي للغاز الطبيعي في أوروبا مكان روسيا، اليوم الإثنين، عن ”شكوكها“ بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز والذي اقترحته غالبية دول الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء يوهان غار ستور عقب محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: ”نتعامل مع المباحثات بروح منفتحة، لكننا نشكك في تحديد حد أقصى للأسعار.

وأضاف بأن ”فرض سعر أقصى لا يغير المسألة الأساسية المتمثلة في وجود نقص في الغاز في أوروبا“.

وقال وزراء الطاقة الأوروبيون الذين التقوا الجمعة في بروكسل، إنهم يؤيدن فرض تدابير تهدف للتصدي لأسعار الغاز والكهرباء المرتفعة جدا، وطالب البعض بوضع سقف لأسعار إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وبينما اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا، دعت العديد من الدول ومن بينها إيطاليا، لتحديد سقف لأسعار جميع إمدادات الغاز التي تستوردها دول الاتحاد الأوروبي بما يشمل الغاز الطبيعي المسال.

وتركت النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي والتي استفادت من ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركات النفط والغاز مسألة التفاوض على العقود.

وحلت الدولة الاسكندنافية مؤخرا مكان روسيا بوصفها المزود الأول للغاز في أوروبا، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية وزيادة إمداداتها بنسبة 8%.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play